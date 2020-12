Zeven voertuigen betrokken bij twee zware ongevallen op E403: lange file richting Kortrijk

Multimedia Nieuwe tv kopen? Bij deze merken doe je zelden een miskoop

28 november Wie online (of in een echte winkel) op zoek gaat naar een nieuwe televisie, wordt meteen geconfronteerd met een serieus leger aan toestellen. Hoe vind je daartussen in hemelsnaam het beste toestel? Onze techredacteur dook in het aanbod.