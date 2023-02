Zaterdagavond opening nieuw jeugdhuis Chaplin, vrijdag het laatste feestje in zaal Sint-Elooi

Izegem/Roeselare Culinaire pop-up SERRE palmt tuin van kasteel Blauwhuis in (met serres van Roeselaar­se makelij)

De culinaire pop-up SERRE strijkt dit voorjaar neer in Izegem. Van vrijdag 3 maart tot en met zondag 23 april kan je de voeten onder tafel steken voor een lunch of diner in de tuin van kasteel Blauwhuis. De 16 serres die er geïnstalleerd worden zijn trouwens nagelnieuw en op maat gemaakt voor het pop-up concept door het Roeselaarse bedrijf ACD.

1 februari