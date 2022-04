Winterprik zorgt voor dun sneeuwtapijt, wegen vrij in Zuid-West-Vlaanderen

LedegemDe voorspelde winterprik heeft er vrijdagochtend voor gezorgd dat er op auto’s, daken, planten, struiken, bomen en in tuinen een dun sneeuwlaagje is gevormd. Op de wegen zelf is de sneeuwval er niet in geslaagd een laagje te vormen. Enkele beelden uit de Ledegemse regio.