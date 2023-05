WEER. Vanochtend kans op helder weer in Ledegem

Picknicken doe je deze zomer in Sterrebos, Stadspark en voor het eerst ook in Bergmolen­bos

Wie graag gaat picknicken kan deze zomer ook weer in Roeselare terecht. Nog tot en met 30 september kun je je picknickmand laten leveren in het Sterrebos, het Stadspark en voor het eerst ook in het Bergmolenbos.