WEER. Vanochtend kans op helder met enkele wolkenvelden in Ledegem

Mountainbi­kers Bart en Wouter voltooien drie loodzware races en zijn nu ‘Epic Legends’ : “Slechts negen andere Belgen gingen ons voor”

Het heeft hen bloed, zweet en tranen gekost, maar leraar Bart Goudeseune uit Roeselare en tandarts Wouter Peeters uit Ardooie hebben een knappe tiende plaats behaald in de 4Islands-mountainbikerace in Kroatïe. De voorbije jaren reden ze ook al met succes twee loodzware mountainbikewedstrijden in Zuid-Afrika en Zwitserland, waardoor ze nu tot een zeer select kransje van ‘Epic Legends’ behoren.