WEER. Vanochtend bewolkt weer in Ledegem

Door nutswerken Vander Plaetse­straat negen dagen dicht voor verkeer

De firma Jacops voert van donderdag 22 juni tot en met vrijdag 30 juni nutswerken uit in de Antoon Vander Plaetsestraat. Dat is een zijweg van de Wolvenstraat, tussen de Doorniksewijk en de Condédreef in Kortrijk.