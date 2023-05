WEER. In Ledegem kans op overwegend bewolkt weer vanochtend

Weer verkeer mogelijk in Sint-Eloois-Winkel­straat

De afbraak van zaal Samenkomst in de Sint-Eloois-Winkelstraat en de gewezen vrije basisschool in de Rollegemstraat in Ledegem vordert sneller dan gepland. Daardoor is verkeer weer mogelijk. Aanvankelijk zou dat maar vanaf komende woensdag zijn.