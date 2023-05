WEER. Helder weer in Ledegem vanochtend

Handbal­club zoekt nieuwe speelsters

Handbalclub Roeselare is op zoek naar gemotiveerde dames van 16 jaar of ouder om samen te handballen. Zowel beginners als meer ervaren spelers zijn welkom. Doelstelling is om te groeien als ploeg. De dames trainen minstens één keer per week op dinsdag of vrijdag en van wie zich engageert wordt verwacht om tussen september en april negen thuis- en negen uitmatchen te spelen. De kalender hiervoor is op voorhand gekend. Interesse? Meld je dan voor donderdag 25 mei aan via https://app.twizzit.com/go/dameshandbalroeselare.