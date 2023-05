WEER. Helder weer in Ledegem vanochtend

Brand beschadigt hagelkanon van Peter en Suzy: “Tegenslag, want we hebben dit echt nodig om onze fruitbomen te beschermen”

In de boomgaard van fruittelers Peter en Suzy D’Hondt, eigenaars van ’t Beurtegoed in Sint-Eloois-Winkel, is woensdagnacht een hagelkanon afgebrand. “Onze buurman merkte de brand rond middernacht op”, vertelt Peter. “Maar toen laaiden de vlammen al hoog op.” Wat is zo’n hagelkanon en hoe kan dat de fruitbomen beschermen?