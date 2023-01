Vrouw gewond na schuiver in gracht en klap tegen duiker

Een vrouw reed rond 16 uur met haar terreinwagen vanuit de Rollegemstraat de Foncierestraat in. Plots ging de wagen van de weg af. De Jeep belandde in een diepe gracht en kwam met een stevige klap tot stilstand tegen een gemetselde duiker. De bestuurster raakte zelf niet meer uit haar auto. Gelukkig passeerden net op dat moment twee medewerkers van de gemeente Ledegem in hun dienstwagen. Terwijl de brandweer op komst was, slaagden de twee erin de vrouw te bevrijdan. De automobiliste werd naar het AZ Delta in Rumbeke overgebracht. Voor zover bekend was het slachtoffer er niet erg aan toe. Door het ongeval was er een tijdje plaatselijk geen verkeer mogelijk in de Foncierestraat.