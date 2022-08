TV en ring gestolen bij inbraak in woning in Sint-Eloois-Winkel

Ledegem / Geluwe Fietsster (59) maand na botsing met scooter overleden aan verwondin­gen

De 59-jarige fietsster uit Ledegem die vorige maand erg kwalijk ten val kwam na een botsing met een scooter, is overleden aan de gevolgen van haar verwondingen. De vrouw vocht al die tijd voor haar leven in het ziekenhuis, maar is nu toch overleden.

16 augustus