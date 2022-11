Tijdens de wintermaanden geen misvieringen meer op weekdagen

“Gelovigen die toch een viering willen bijwonen, kunnen dagelijks om 9.30 uur terecht in de kapel van rusthuis Rustenhove in Ledegem”, zegt schepen van Financiën Wally Corneillie (CD&V/VD). “De temperatuur in de kerken wordt verlaagd tot 8 graden. Minder zou schade kunnen berokkenen aan het interieur. Tijdens vieringen wordt de verwarming op 16 graden gezet. Dit is voldoende om mensen met een jas de viering op een aangename manier te laten volgen.”