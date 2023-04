Tentoonstelling over 150 verdwenen cafés: “We telden in totaal rond de 150 cafés die zich vooral situeren in het begin van de twintigste eeuw”

Heemkring ‘Liedengehem uit Ledegem pakt dit weekend in het kader van de Erfgoeddag uit met een tentoonstelling over alle cafés in de gemeente en dit in de periode tot de gemeentefusies in 1977. De expositie ‘Cafés, herbergen, afspanningen en estaminets in Ledegem’ gaat door in het woonzorgcentrum Rustenhove in de Rollegemstraat zaterdag van 14 tot 19 uur en zondag van 10 tot 18 uur.