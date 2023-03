Suzanna viert haar 101ste verjaardag in wzc Rustenhove

Suzanna werkte als visverwerker in ‘t Boontjeskot in Ledegem. Ze huwde in 1947 met André Vanacker die ze in Slypskapelle leerde kennen. Het kersverse paar woonde een tijdje in Slyps en Moorsele maar bouwde een nieuw huis in de Boomlandstraat. Suzanna en André kregen met Henriette, Eric, Wilfried en Linda vier kinderen. Haar man André overleed in 2008 op 84-jarige leeftijd.

Suzanna verblijft nu al zes jaar in het woonzorgcentrum Rustenhove. De kinderen wonen allemaal maar een boogscheut ver zodat ze zeer regelmatig over de vloere komen.Suzanna is in Ledegem beter gekend als ‘Jeanne Baskes’. Baskes is afgeleid van cafébazen want haar nonkels waren in een ver verleden cafébazen in de gemeente Ledegem. Binnen de familie kreeg ze de roepnaam ‘Mietje’, het koosnaampje voor de lieve vrouw die ze is. De kranige 101-jarige maakte bewust de Tweede Wereldoorlog mee en kan er nog veel over vertellen. Ze is nog altijd dol op een potje pap en leeft van dag tot dag. “Elke dag kijk ik met de glimlach naar het leven en ben nog altijd heel graag tussen de mensen.”