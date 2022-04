Suzanna Vandoorne bereikt de kaap van honderd jaar

Ze had een broer Georges en een zus Germaine. Het gezin verhuisde naar het einde van de Hemelhoek in Ledegem. In 1947 huwde Suzanna met André Vanacker uit Slypskapelle. Ze woonden in de Boomlandstraat. Suzanna en André woonden ook een tijdlang in Moorsele. André overleed in 2008, hij was 84.