DKW Caravans al tweede keer in een week tijd slachtof­fer van diefstal: “Als dit dezelfde daders zijn, hebben ze wel héél veel lef”

Inbrekers zijn afgelopen nacht voor de tweede keer in één week tijd binnengedrongen bij DKW Caravans in Wevelgem. Opnieuw gingen ze aan de haal met een caravan, deze keer een duurder exemplaar, eentje van zo’n 50.000 euro. “De omheining was pas hersteld en we hadden er nog een caravan op poten met een wielklem voor gezet, maar niets houdt hen tegen”, zegt Harm Wylin van DKW Caravans.