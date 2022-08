Steun het goede doel tijdens springkastelenloop Fun Run

De Fun Run is een hindernissenparcours van 80 meter lang voor jong en oud. In een ploegje van vijf probeer je samen zo snel mogelijk alle springkastelen te doorkruisen. De top vijf beste ploegen gaan door naar de finale. Inschrijven kan in 2 categorieën: een kids ploeg (van 10 tot en met 15 jaar) of een volwassen ploeg (vanaf 16 jaar). De prijs bedraagt 20 euro per ploeg waarvan de volledige opbrengst naar vzw Pinocchio en G-oalympics gaat. Inschrijven vooraf wordt aangeraden en kan via Evelien Naert op het nummer 0495/79.87.44 of via eveliennaert79@gmail.com. Ook de dag zelf inschrijven is nog mogelijk. Elke deelnemer krijg na afloop ook een leuke goodiebag mee naar huis. De kids ploegen starten om 13 uur en volwassen om 14.30 uur.