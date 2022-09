Snoeiafval zet flitspaal even op non-actief in Sint-Eloois-Winkel

Het was best een merkwaardig zicht langs de Izegemsestraat in Sint-Eloois-Winkel zondag. Een tak van de haag vlakbij ‘versierde’ de flitspaal en versperde zo het oog van de camera. Wellicht het werk van een flauwe grappenmaker die op het idee kwam toen hij snoeiafval van de haag zag liggen. Lang bleef de flitspaal niet op non-actief want ondertussen is de tak al verwijderd.