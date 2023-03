Signeersessie door ‘Markske’ van F.C. De Kampioenen zorgt voor overrompeling: “Mijn dochters hadden een brik chocomelk mee om te laten signeren”

De signeersessie door de populaire acteur Herman Verbruggen, die in F.C. De Kampioenen het populaire personage Mark Vertongen speelt, zorgde zaterdagnamiddag in de bibliotheek van Rollegem-Kapelle voor een ware overrompeling. Een paar honderd kinderen maar ook volwassenen kwamen langs. Het stond er bomvol. Markske nam alvast zijn tijd voor de vele fans.

De signeersessie begon om 14 uur. Markske kwam geheel in de stijl van zijn personage aan in een kleine Fiat 500, zijn legendarisch Bolleke. “We stonden hier om 13 uur als één van de eersten”, aldus Steven Vandenbroucke uit Ledegem die samen met zijn dochters Emma en Fenna van de partij was. “Markske is in de serie fan van chocomelk en mijn dochters hadden een brik chocomelk mee waarop hij signeerde.”

Volledig scherm Heel wat fans van Herman Verbruggen kwamen zijn alter ego Marc Vertongen bezoeken in de bib van Rollegem-Kapelle. © Maxime Petit

“Ze kregen van hem ook een chocomelk mee. (lacht). Emma en Fenna kijken graag naar de serie, ook de films van F.C. De Kampioenen hebben ze al gezien. Het stripproject vind ik een heel goed initiatief. Het is eens iets heel anders. Om de tweede weken komen we naar de bib. Fenna zit in de leesjury.”

Jan Vandromme groeide op in Poperinge en woont nu in Adinkerke. Hij kwam speciaal van de kust met vrouw en twee dochters Lotte en Amber. “Amber is een superfan van de serie”, zegt papa Jan. “Het was voor haar een verrassing, tot ze in de inkom van de bib de affiches met Markske zag. We hebben in Ledegem familie wonen en vertelden Amber dat we naar daar gingen.” Amber en Lotte mochten ook eens in de kleine oldtimer van Markske zitten.

Het project bestond uit vijf onderdelen: een workshop door Wim Swerts, een kleur- en tekenwedstrijd, een signeersessie, een tentoonstelling en als dus kers op de taart een kwieke performance van Markske Vertongen himself. De winnaars van de kleur- en tekenwedstrijd mochten als eersten bij Markske.

Stripfanaat Geert Van Gheluwe uit Sint-Eloois-Winkel hielp mee bij de organisatie van het initiatief. “Er is in de bib nog nooit zoveel volk geweest”, lacht hij. “Ik wist dat het een overrompeling zou worden maar ze geloofden me niet. De tentoonstelling loopt nog een week. De workshops voor het vijfde leerjaar zijn een schitterend succes geweest. In de zomer komt er nog een verlengstuk in de bib met een expositie van veertig tekeningen van stripfiguren.”

