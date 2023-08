567 duiven vliegen terug naar Roeselare bij Grote Prijs Francis Debruyne

De Oostnieuwkerkse duivenmaatschappij De Verenigde Vrienden organiseerde vorig weekend haar Grote Prijs Francis Debruyne. 51 deelnemers namen met in totaal 567 duiven deel aan deze wedstrijd waarbij de dieren vanuit het Franse Pontoise richting het Roeselaarse vlogen. De inkorving, in het bijzijn van Roeselaars schepen Francis Debruyne (CD&V) vond traditioneel plaats aan de REO veiling in Roeselare. Finaal bleek Walter Terryn uit Rumbeke de winnaar. Eén van zijn duiven keerde het snelst huiswaarts. Dit met een snelheid van 102 kilometer per uur.