Puur Ledegems Menu voor voorzitter Open Vld: “Allemaal hier geteeld en gekweekt, hopen dat dit in 2050 ook nog kan”

Roeselare Stad trekt richting buurten via infomark­ten BUURTEN#VANRSL

In de Roeselaarse wijken De Tassche en Schiervelde worden infomarkten georganiseerd. Deze infomarkten onder de noemer BUURTEN#VANRSL zijn laagdrempelige ontmoetingsmomenten waardoor de stad in verbinding wil treden met haar inwoners. Diverse buurtgerichte projecten worden er in de kijker gezet. Naast de wijkwerking, komen ook de activiteiten van de diensten Samenleven, Jeugd, Sport, … aan bod zoals de gevelbankjes, de speelcontainer, Dag van de Buren,… Op de Tassche zijn er infomarkten op dinsdag 26 april van 19 tot 22 uur in Het Rokken langs de Aardappelhoekstraat en op woensdag 27 april van 14 tot 17 uur in de groenzone ter hoogte van Marelput 31. Op Schiervelde zijn er infomarkten gepland op dinsdag 10 mei van 19 tot 22 uur in Dienstencentrum Schiervelde aan de Schierveldestraat en op woensdag 11 mei in het Kerselaregoed van 14 tot 17 uur. De infomarkten zijn doorlopend open. Inschrijven is niet nodig. Op woensdagnamiddag kunnen kinderen deelnemen aan een zwerfvuilbingo. Meer informatie vind je op www.buurten.roeselare.be.

