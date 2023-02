Op een jaar tijd twintig procent meer crematies

Donorcen­trum uitzonder­lijk open op zaterdag

Lukt het jou niet om tijdens de werkweek bloed te gaan geven? Dan is dit jouw kans om een goede daad te doen: op zaterdag 4 maart is het Roeselaarse donorcentrum van het Rode Kruis, aan de Ooststraat 148, uitzonderlijk open. Je kan er terecht om zowel bloed als plasma te geven. Wel dien je op voorhand een afspraak vast te leggen. Dit kan via https://donorportaal.rodekruis.be/. Niet zeker of je mag doneren? Doorloop eerst even de donorzelftest op dezelfde website.