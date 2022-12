Op 50 meter afstand: drie wagens in de gracht op ijsgladde Driemastenstraat

Drie bestuurders lieten zich verrassen in een vrij scherpe bocht naar rechts in de Driemastenstraat. Eén van hen kon nog even op de rechte weg blijven en dook dan met de neus van zijn wagen in de gracht. Een tweede automobilist schoof gewoon van de weg en belandde ook in de dieperik. Even later overkwam een achteropkomende bestuurder krek hetzelfde. De Volkswagen Passat schoof ook in de gracht maar botste bovendien ook nogal stevig tegen de tweede wagen die van de weg was geraakt. Niemand van de betrokkenen raakte noemenswaardig gewond. Takeldienst Joye uit Roeselare kwam de beschadigde voertuigen ophalen.