Ongeval met parachutist in Ledegem: man (46) kritiek afgevoerd naar ziekenhuis

Exclusieve schoenen- en handtassen­zaak Botticelli stopt na 45 jaar: “Het consumen­ten­ge­drag is enorm veranderd”

Na 45 jaar moet het Roeselaarse stadscentrum het straks stellen zonder Botticelli. Valérie Beernaert (50) is in haar exclusieve schoenen- en handtassenzaak gestart met de totale uitverkoop en wellicht eind augustus gaat de winkel langs de Manestraat definitief dicht. “Met pijn in het hart”, zegt Valérie die bijzonder openhartig is over waarom ze haar high-end zaak stopzet.