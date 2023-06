Ongeval met parachutist in Ledegem: man (46) heeft gebroken ledematen en klaplong, maar is buiten levensgevaar

In het West-Vlaamse Ledegem is vrijdagavond een man van 46 zwaargewond geraakt bij een ongeval met een parachute. Volgens ooggetuigen kwam hij in de problemen met zijn hoofdparachute. Vervolgens probeerde hij zich te redden met zijn reserveparachute. De man liep gebroken ledematen en een klaplong op, maar is niet in levensgevaar. Volgens de deskundige is er geen sprake van een technisch probleem of sabotage.