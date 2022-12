Noël en Rosa vieren briljanten huwelijk in gemeentehuis van Ledegem

Rosa werd geboren in Sint-Eloois-Winkel op 29 januari 1936 en Noël zag het levenslicht op 27 februari 1936 in Moorsele. De jubilarissen leerden elkaar kennen tijdens het kermisweekend in zaal Boerenbond in Sint-Eloois-Winkel. Het klikte meteen tussen de twee. Op 30 november 1957 stonden ze in het gemeentehuis voor burgemeester Edmond Vandenbussche en 65 jaar later zijn ze nog steeds samen. Ter ere van hun briljanten jubileum kreeg het koppel een boeket bloemen en een waardebon van 125 euro om te besteden in Ledegemse handelzaken van schepen Greta Vandeputte. “Het is voor mij bijzonder aangenaam om jullie in aanwezigheid van de burgemeester, collega-schepenen, enkele leden van de gemeente- en OCMW-raad en de afgevaardigde van de seniorenraad te kunnen feliciteren in naam van de hele Ledegemse bevolking”.