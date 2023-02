Nieuw jeugdhuis Chaplin opent zaterdag

Wevelgem Gemeente zoekt gastgezin­nen voor Afrikaanse medewer­kers ‘Cycling out of Poverty’: “We dompelen hen onder in de sfeer van Gent-Wevelgem”

Het uitwisselingsproject ‘Wevelgem, de fiets en het zuiden’ bereikt een hoogtepunt met de komst van negen medewerkers van CooP-Africa (Cycling out of Poverty). Van 20 tot en 30 maart ontvangt onze gemeente een delegatie van Oegandese en Keniaanse medewerkers. Daarvoor is de gemeente nog op zoek naar gastgezinnen.

5:56