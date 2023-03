Nietsvermoedende automobiliste vrijgesproken na 208 km/u op snelweg

Een BMW kon langs de snelweg in Ledegem geflitst worden. Op de radar was de vroegere nummerplaat van de vrouw te zien. “Die stond vroeger op haar naam”, gaf haar advocaat toe. “Voor een auto van haar zoon want zelf heeft ze zelfs geen rijbewijs. Maar de auto is al sinds 2019 verkocht en ook die nummerplaat was geschrapt.” Dat bleek inderdaad het geval. Dat sterkte de politierechter nog meer in haar vermoeden dat wellicht iemand anders illegaal met de vroegere nummerplaat van de vrouw rond toert. Daarom sprak ze haar vrij.