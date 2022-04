Na twaalf jaar zaterdag tweede reünie van Discobar Studio Rainbow: “We draaien singels en elpees van toen met authentieke platendraaiers”

SINT-ELOOIS-WINKELIn GC De Link in Sint-Eloois-Winkel draait Discobar Studio Rainbow komende zaterdag vanaf 19.30 uur platen en singels van toen op authentieke platenspelers. Daarvoor zorgen deejays Jan, Kurt en Guy Delaere, Philiep Declercq en Geert Van Gheluwe. In mei 2010 draaiden ze ook al eens samen muziek. Een nieuwe reünie was tien jaar later voorzien maar corona gooide roet in het eten.

“Het wordt zonder twijfel een memorabele avond en nacht”, blikt Geert Van Gheluwe vooruit. “De bestuursleden van Winkel Koerse zullen instaan voor de bar. Die keuze is niet toevallig. Ik zit zelf in het bestuur en we hebben al een tijdlang geen eigen lokaal meer. We investeren in een eigen ruimte in de nieuwe locatie van jeugdhuis Den Chaplin op de hoek van de Kortrijksestraat en de Gullegemsestraat. De opbrengst zal daar dan ook naar toe gaan”.

“Voor de start van onze discobar moeten we teruggaan naar 1977” vertelt mede oprichter Jan Delaere (62) “Met een aantal vrienden van Club 59 die dus allemaal geboren zijn in het jaar na de Expo van 58 trokken we in die tijd zeer regelmatig naar de cafés op en rond de Grote Markt in Izegem.”

“Ons eerste optreden was in GC Den Tap in Lendelede Daarna volgden een aantal optredens in onze eigen gemeente. De eerste jaren denderde de Studio Rainbow-trein op volle toeren. Voor bijna tweeduizend man speelden we een t- dansant in zaal Iso in Izegem. Dat klinkt waanzinnig en dat was het vaak ook.”

In 1989 laatste keer

Uiteindelijk zou het Herderkensbal van 1989 het einde betekenen van een decennium discobar spelen in de regio. “De door Rainbow gespeelde muziek was en is nog altijd heel populair. Zowat alle toenmalige genres, behalve disco, pasten in het muziekplaatje” weet Kurt Delaere (55) de jongste broer van Jan. “We mikken dan ook ronduit naar de jeugd van de jaren tachtig die frequent uit de bol gingen op de tonen van toen. Ook het aanvangsuur om 19.30 uur is aangepast aan de ‘tijd van toen’. Uiteraard draaien we ook weer diezelfde singels en elpees van toen uit de collectie van Jan en dat met authentieke platendraaiers.”

Kaarten kosten in voorverkoop vijf euro en zijn onder meer te koop bij de bestuursleden van Winkel Koerse, de sponsors, schepen Geert Dessein en via de Facebookpagina Studio Rainbow 2de Reunie - TD . Reserveren kan ook via 0476/50.65.63 of een mail naar studiorainbow@hotmail.com. Aan de deur kost een toegangsticket zeven euro.