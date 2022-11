Na liefst 110 (!) jaar valt het doek over familiezaak Godjes, vierde generatie zoekt een overnemer: “We gaan meer tijd maken voor onszelf en de kinderen”

LedegemBinnen enkele weken valt het doek over tapas- en cocktailbar Godjes4 in de dorpskom van Ledegem. Dempsey Francoy en zijn echtgenote Femke Coene zetten een weloverwogen stap. “We gaan meer tijd maken voor onszelf en de kinderen”, zegt Femke. Godjes4 is enkel open op vrijdag en zaterdag.

Tot in juni 2015 was Godjes een weekendcafé, uitgebaat door de huidige eigenaar Ronny Desmet. Hij is de oom van Dempsey Francoy die er samen met Femke het totaal nieuw concept Godjes4 van maakte. De 4 staat voor de vierde generatie, de familiezaak bestaat maar liefst 110 jaar. Dempsey kwam helpen bij nonkel Ronny en zo ging de bal aan het rollen.

Femke werkt bij interimkantoor Accent, Dempsey bij Aluvano, een firma in Sint-Eloois-Winkel die gespecialiseerd is ramen en deuren. “Zes jaar geleden namen we de zaak over en ging het goed”, vertelt Femke. “Onze twee kinderen Loïc en Maxine waren toen drie en vijf. Ondertussen zijn we zes jaar later en hebben ze veel hobby’s. Onze zoon begon te voetballen bij de jeugd van Olympic Ledegem en speelt nu bij SV Roeselare-Daisel. Onze dochter doet aan paardrijden en danst ook. We brengen ze met graagte overal naartoe maar de combinatie met Godjes4 werd moeilijker en moeilijker.”

Volledig scherm De bekende zaak Godjes4 in Ledegem is open op vrijdag en zaterdag © Maxime Petit

“We kochten een woning in Moorslede en hebben dat twee jaar lang verbouwd. We staken daar veel tijd en energie in. Onze vast job hebben we altijd behouden. Nu de prijzen van gas en elektriciteit naar omhoog gingen, begonnen we over alles na te denken en vinden het nu het juiste moment om te stoppen. We gaan meer tijd maken voor onszelf en de kinderen.”

De trouwe klanten gaan ze alvast missen. “Het klinkt misschien raar, maar de klanten zijn vooral blij en opgelucht voor onszelf”, zegt Femke. “We hebben veel en hard gewerkt maar deden het altijd graag. We ervaren voor onze beslissing heel veel begrip van onze klanten.”

De uitbaters huren het pand aan de vorige uitbater. “We zijn op zoek naar een overnemer”, vertelt Femke. “We staan ook met onze inboedel. Eind dit jaar loopt onze handelshuur af.” Een extra troef in de zomermaanden is achteraan een zonneterras met mooie binnentuin en een speelhoek voor de kinderen.

Volledig scherm De bekende zaak Godjes4 in Ledegem is over te nemen © Maxime Petit

Eind december valt het doek. “Het is de afgelopen weken heel druk en genieten we er samen met de klanten extra van. Ik meen dat we met trots terug mogen kijken op die zes jaar. We hebben een vast cliënteel en gaan er ongetwijfeld later nog heel wat zien.”

Voor de laatste weken is er een bijzondere kaart en eindigt het zaterdag 17 december met een party met dj Yari. “We dronken nooit op het werk maar dan gaan we wel een glaasje meedrinken met de klanten”, blikt Femke al vooruit naar het afscheid.

