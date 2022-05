Motel Moteur brengt lifestyle, design en kunst naar Studio Farm

Motel Moteur legde de voorbije jaren de lat hoog als het gaat om de locatie. In 2015 en 2017 palmde het event een ondertussen gesloopte Konstrukto-villa op het Warellesgoed in Rumbeke in en in 2019 brachten lifestyle, design en kunst in een brutalistische villa in Sint-Martens-Latem. “Deze keer botste ik op een fantastische locatie te midden het groen, iets totaal anders dan de vorige keren”, vertelt land art kunstenaar Christo° Marichal. “Het is een privélocatie, een hoeve met een fantastische ast op een mooi domein die eigendom is van Vincent Titeca, de broer van één van de exposerende kunstenaars. Wij spreken over de Studio Farm.”