Minstens vier extra laadpalen in de drie deelgemeenten





Er komen in Ledegem in de loop van dit jaar minstens vier extra laadpalen voor elektrische of hybride auto’s. De locaties zijn de Kloosterstraat en Kerkplein in Sint-Eloois-Winkel , Kerkwegel in Rollegem-Kapelle en Papestraat in Ledegem.