Man op leeftijd krijgt beroerte achter het stuur: twee geparkeerde auto’s beschadigd

Van icoon in Izegemse nachtleven tot reisbureau: nieuw leven in voormalige directeurs­vil­la

In een ver verleden was het de statige woonst van een fabrieksdirecteur, later doken er tal van Izegemnaars in het lokale nachtleven. Eerst in de Pataya van Paul Berlamont, later in café The Cottage. Vanaf dit najaar wordt de mooie villa het nieuwe onderkomen van reisbureau Penta Reizen. Zondag kan je er tijdens Open Monumentendag uitzonderlijk terecht voor een rondleiding.

10 september