Lotto-miljonair zal om te beginnen een nieuwe auto kopen: “Hij speelt altijd dezelfde nummers, de geboortedata van zijn kinderen en kleinkinderen”

De nieuwe miljonair valideerde zijn formulier in Lezy’s Service Shop in de Stationsstraat in Ledegem. Twee afgevaardigden van de Nationale Loterij kwamen vrijdagvoormiddag het nieuws op de etalage bekendmaken. “Nu zal de bal in Ledegem wel aan het rollen gaan”, zegt zaakvoerder Jeroen Lezy. “Zelf weet ik niet wie er heeft gewonnen. De man nam rechtstreeks contact op met de Nationale Loterij in Brussel. De anonimiteit is de keuze van de klant.”

Op zaterdag 6 augustus was de onbekende man uit Ledegem de enige winnaar met zes juiste nummers. Jeroen Lezy runt al acht jaar een krantenwinkel in de Smissestraat in Sint-Eloois-Winkel. “In januari 2016 hadden we daar een winnaar van 87.000 euro”, blikt Jeroen terug. “Het was toen geen winnaar met zes juiste nummers maar vijf en het reservenummer. In april zijn we in Ledegem begonnen met een tweede krantenwinkel en het is direct al bingo.”

Volledig scherm twee afgevaardigden van de Nationale Loterij kwamen vrijdagvoormiddag het nieuws op de etalage bekendmaken. © Maxime Petit

“Vroeger is het hier ook een krantenwinkel geweest maar het pand stond twee jaar leeg. We hebben het volledig verbouwd. Het is niet meer herkenbaar. De winkel is eigenlijk nog in opstart en moeten de mensen het weer ontdekken. Het is wel leuk dat we hier nu een Lotto-miljonair hebben. Het is voor ons alvast een mooie publiciteit.”

Jeroen Lezy is alvast een gedreven ondernemer want in de Tuileboomstraat in Sint-Eloois-Winkel baat hij samen met zijn echtgenote ook een drankencentrale uit. En of de man zelf met de Lotte speelt? “Wekelijks doe ik in beide winkels mee in een Lotto-groep”, vertelt hij. “Op dinsdag en vrijdag speelt een groep ook op Euromillions en kan iedereen elke week daarbij aansluiten.”

“Ik heb hier in Ledegem al redelijk wat prijzen moeten uitbetalen. Zowel met de Lotto, krasloten en de sportweddenschappen. Nu we een Lotto-miljonair hebben gaat dat vanzelfsprekend zorgen voor animo in de winkel en gemeente want het is pas nu dat men het gaat weten.”

Volledig scherm twee afgevaardigden van de Nationale Loterij (links) kwamen symbolisch de cheque overhandigen © Maxime Petit

