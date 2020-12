Lange file na dubbel ongeval met zeven voertuigen op E403: twee gewonden

Sint-Eloois-WinkelEen trucker die tegen een signalisatievoertuig botste op de E403 in Sint-Eloois-Winkel, heeft voor flink wat file gezorgd. In die file gebeurde een kettingbotsing, met nog eens vijf voertuigen. “Ik zag in mijn achteruitkijkspiegel een auto komen die snel reed en niet remde”, zegt een automobiliste. “Een seconde later was er die ongelooflijke klap.”

Werknemers van het bedrijf Tibergyn uit Gullegem waren dinsdagmiddag bezig met het opvullen van putjes in het wegdek - ironisch genoeg om ongevallen te vermijden in de toekomst - toen het plots verkeerd liep. Een trucker van het transportbedrijf Vuylsteke uit Heestert merkte naar eigen zeggen een signalisatievrachtwagen met stootkussen te laat op. De man was enkele honderden meter verderop nochtans al voorbij twee gelijkaardige signalisatievoertuigen gereden. Het kwam tot een botsing, gelukkig zonder gewonden. Wel vormde zich onmiddellijk een file in de richting van Doornik.

Volledig scherm Een signalisatievoertuig met stootkussen van het bedrijf Tibergyn uit Gullegem werd aangereden door een vrachtwagen, op de E403 in Sint-Eloois-Winkel. Het stootkussen werd helemaal ingedrukt. © Hans Verbeke

Achteruitkijkspiegel

Vrij snel in die file, op een paar honderd meter van het eerste ongeval, deed zich kort nadien een kettingbotsing voor waarbij een vrachtwagen, een bestelwagen en drie personenwagens betrokken waren. Dat ongeval werd veroorzaakt door de bestuurder van een Renault Mégane die de file niet had opgemerkt. “Hij reed in op een Ford Focus van een dame die stond aan te schuiven”, vertelt de bestuurder van de bestelwagen. “Die dame was na het ongeval helemaal in shock. Ze vertelde me dat ze de botsing had zien aankomen, in haar achteruitkijkspiegel. Ze had gezien hoe de Renault Mégane snel kwam aanrijden en niet remde.” Beide voertuigen raakten onherstelbaar beschadigd. De twee bestuurders werden voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht.”

Volledig scherm Een dame in een Ford Focus werd op de E430 in Sint-Eloois-Winkel aangereden door een Renault Mégane, waarvan de bestuurder de file niet had opgemerkt. © Hans Verbeke

Menselijke tol beperkt

De eigenaar van de bestelwagen snapt niet hoe de kettingbotsing kon gebeuren. “Ik waande me zelf ook veilig”, zegt de man. “Ik remde en stopte. Achter mij deed de bestuurder van een Porsche hetzelfde. Ook naast ons stond iedereen stil. Maar plots gebeurde het. De aanrijdende Renault Mégane is uiteindelijk pas voorbij ons allemaal tot stilstand gekomen. Het mag een wonder heten dat de menselijke tol hier niet veel groter is”, besluit de man.” Het duurde ruim een uur voor alle wrakken getakeld waren en het wegdek weer proper was. Intussen had zich een flinke file gevormd, tot aan het op- en afrittencomplex van Rumbeke-Izegem.

