Landbouwers bezorgen burgemeester bezwaar tegen stikstofdossier: “We geven samen een krachtig signaal”

Kortrijk Jongeman (16) vlucht met auto ouders weg van politie: 6 maanden rijverbod en gedrags­trai­ning

Amper 16 jaar was hij, toen een jongeman uit Kortrijk met de auto van zijn ouders van de politie wegvluchtte. “Je bent op de weg niet in een computergame, hé”, spelde de Kortrijkse politierechter hem eens flink de les. Ze legde hem een rijverbod van 6 maanden en een gedragstraining in het verkeer op.

12:37