KWB brengt vijf toneelvoorstellingen in De Kring

Roeselare Kinderen leren fietsen op TRAX-site

Een tiental kinderen leerde tijdens de herfstvakantie fietsen op de Roeselaarse TRAX-site. Dit dankzij fietslessen die de stad aanbiedt in samenwerking met Buurtsport en de vrijwilligers van Fietsclub Schiervelde. “We bieden deze lessen voor kinderen en jongeren aan tijdens elke herfst- en paasvakantie”, weet Paya Vermeersch van de sportdienst. “Vroeger was dit uitsluitend tijdens de paasvakantie maar op vraag van de scholen, die de timing te laat in het schooljaar vonden, hebben we dit uitgebreid. Kinderen vanaf het tweede leerjaar kunnen zich inschrijven en telkens laten we maximaal 10 deelnemers toe. De fietslessen zijn bedoeld voor wie nog niet of moeilijk fietst.” Naast deze fietslessen voor kinderen organiseert de stad ook fietslessen voor kleuters en kinderen uit het eerste leerjaar en voor volwassenen.

3 november