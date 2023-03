Komt Tom Boonen naar Winkel Koerse? Of wordt het wereldkampioen Shari Bossuyt...?

Populaire Afghaanse verpleger mag in België blijven: “In het rusthuis zijn ze bijna even blij als ik”

Baz Ali Mohammadi, de 27-jarige Afghaan die al zeven jaar in ons land woont, een Vlaamse vriendin heeft en werkt als verpleger in een rusthuis in Ardooie, mag in België blijven. In januari zag het er even naar uit dat hij het land uitgezet zou kunnen worden, maar zijn nieuwe asielaanvraag werd goedgekeurd.