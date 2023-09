Journaliste Leen Vervaeke, even terug in Vlaanderen, praat bij De CultuurWinkel over het onmetelijke China

China, dat gigantische land in Azië dat de meesten onder ons eigenlijk helemaal niet kennen… Het is waar Leen Vervaeke, opgegroeid in Sint-Eloois-Winkel, nu al een tijd woont en werkt, als journaliste voor binnen- en buitenlandse media, waaronder de VRT. Donderdag 7 september is ze te gast bij De CultuurWinkel.