Indrukwekkende rouwstoet herdenkt plots overleden doelman Winkel Sport Arne (25)

Sint-Eloois-WinkelEen oorverdovende stilte. Naast de wellicht meer dan 1.000 aanwezigen was vooral die stilte in een indrukkende rouwstoet die maandagavond door Sint-Eloois-Winkel (Ledegem) trok treffend voor het immense verdriet dat het plotse overlijden van de overleden doelman van Winkel Sport B Arne Espeel (25) heeft veroorzaakt. Een herdenking in het doel waar hij zaterdagavond plots in elkaar zakte, was minstens even pakkend.