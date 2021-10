In dit West-Vlaamse dorp vindt vanavond één groot voetbalfeest plaats: “De 2.000 plaatsjes in ons stadion zijn volzet. Maar zonder Covid Safe Ticket kom je er niet in”



SINT-ELOOIS-WINKELEn of ze er klaar voor zijn, in Sint-Eloois-Winkel. De loketten vanavond in het Stadion Terschueren blijven dicht, want er is geen ticketje meer te krijgen voor het bekertreffen tussen het plaatselijke Winkel Sport en bekerhouder KRC Genk. Tientallen medewerkers staan klaar. “Winkel Sport wordt woensdagavond één grote familie”, aldus Marc Vandamme. Wij trokken op repo aan de vooravond van een wedstrijd, waarbij de uitslag vanavond slechts bijzaak is.