In de gracht met 2 promille, vlak na veroordeling met alcoholslot: man heeft boodschap duidelijk niet begrepen

Kamsalaman­der en dwergmuis waargeno­men in Gullegem

In natuurgebieden in Gullegem werden recent een kamsalamander en dwergmuisjes waargenomen, dat meldt Natuurpunt. De kamsalamander is een bedreigde diersoort en beschermd in Europa. “Best opvallend in onze streek, waar bijzonder weinig natuuroppervlak is”, klinkt het bij Natuurpunt Wevelgem.