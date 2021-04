“Huwelijk mocht hij nog meemaken en misschien komt er zelfs nog een kindje”: Nina moet afscheid nemen van haar grote liefde Jonas (25)

Izegem/Tielt Ook vaccinatie­cen­tra in Izegem en Tielt werken vanaf dinsdag 13 april met reservesys­teem Qvax

15:59 Vorige week is Qvax, het algemene reservesysteem gelanceerd. Iedereen kan zich online inschrijven op Qvax en vaccinatiecentra kunnen Qvax gebruiken om die mensen op te roepen om vrijgekomen vaccinatieplaatsen snel in te vullen. Qvax werd de voorbije week uitgetest in de vaccinatiecentra van Deinze en Roeselare. Afgelopen weekend gaven nog eens 34 vaccinatiecentra aan om vanaf 13 april te starten met Qvax. In onze regio kiezen zowel het vaccinatiecentrum in Izegem, ondergebracht in zaal ISO, als dat in Tielt, te vinden in de Europahal, voor Qvax. De mensen die zich vorige week inschreven op QVAX.be moeten dat niet opnieuw doen. Wie zich geregistreerd heeft, wordt wel gevraagd om regelmatig zijn beschikbaarheden na te kijken en aan te passen als nodig. De mensen op de reservelijst zullen worden opgeroepen in de volgorde voorzien in de vaccinatieplanning, en dus niet op basis van wie zich eerst heeft ingeschreven. Het belangrijkste doel van deze reservelijst is om zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk te vaccineren door geen vaccins verloren te laten gaan.