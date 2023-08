Historische hoeve Capellehof feestelijk geopend: “Duidelijk gekozen voor de grootste menselijke waarde”

Wegversmal­ling op kruispunt Meense­steen­weg en Ieperse­straat

Vanaf 1 september voert Roeselare een zone 30 in het centrum in. Aan de vooravond hiervan wordt nog een wegversmalling gecreëerd op het kruispunt met de Meensesteenweg en de Iepersestraat. Die moet de snelheid er naar beneden halen. De werken worden uitgevoerd in de week van 21 augustus. De versmalling zal bestaan uit paaltjes en twee bloembakken aan de rechterkant van de weg, in de richting van het centrum.