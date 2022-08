Hier flitst de politie deze week:

Roeselare Roeselare zoekt modellen voor campagnefoto’s

Stad Roeselare zoekt inwoners die vrijwillig als model willen staan op campagnefoto’s. De stad legt daarom een contactenlijst aan van inwoners die opgeroepen willen worden als er fotoshoots zijn. Je kan je hiervoor opgeven via https://www.roeselare.be/formulier/jouw-foto-onze-campagnes. Het team communicatie contacteert je vervolgens als er fotoshoots gepland zijn waarvoor modellen nodig zijn. Afhankelijk van het thema zoeken ze mensen die schitteren in campagnes op sociale media, in het straatbeeld of in magazines. Hou ook rekening met het beperkt aantal fotoshoots. Je bent dus niet helemaal zeker of je vaak opgeroepen zal worden.

