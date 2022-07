Hier flitst de politie deze week:

De politiezone Grensleie voert deze week opnieuw snelheidscontroles uit. In Menen voert de politiezone Grensleie deze week snelheidscontroles in uit in de Hogeweg. In Ledegem doen ze dat in de Lendeleedsestraat in Sint-Eloois-Winkel en in Wevelgem zullen ze opgesteld staan in de Ledegemstraat in Moorsele. De politie liet deze plaatsen zelf weten via hun sociale media. Het ook dat de politie ook nog op andere plaatsen snelheidscontroles zal uitvoeren.