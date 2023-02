“Heel zelden kan adrenalinestoot tot hartritmestoornis leiden”: cardioloog pleit opnieuw voor screening bij kinderen na plotse dood van doelman Arne (25)

Rollegem Frites Unique krijgt ongewenst bezoek, inbreker aan de haal met inhoud kassa: “Dader duidelijk te zien op beelden”

Een inbreker is in de nacht van vrijdag 10 op zaterdag 11 februari aan de haal gegaan met de inhoud van de kassa van Frites Unique in Rollegem. “We hebben gelukkig nooit veel cash geld in huis, maar zijn best geschrokken”, reageert Hannes Catanzaro (27) van Frites Unique.

11 februari