Gsm-masten uitgeschakeld voor werken aan kerktoren: “Tegen eind volgende week zou het moeten zijn opgelost”

Kortrijk Netwerke­vent zet sociaal-spor­tief werk van Kortrijk in de kijker, 100.000 euro naar pleintjes­wer­king

Kortrijk wil een pilootstad zijn op het vlak van sociaal-sportief werk. Om kennis te maken met de werkingen, is er op vrijdag 10 februari van 18 tot 19.30 uur een netwerkevent in de stadsbioscoop Budascoop in Kortrijk. Want er beweegt veel in de sector.

8 februari