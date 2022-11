Gewezen leerkracht Rudy Devos (72),is overleden, in 2007 kreeg hij de Trofee van Sportverdienste

Sint-Eloois-WinkelIn de Sint-Jozefskliniek in Izegem is gepensioneerd onderwijzer Rudy Devos (72) uit Sint-Eloois-Winkel overleden. Hij was ere-bestuurslid van basketbalclub Wibac, medestichter en gewezen bestuurslid van de San Silvestercross eind december. Voor zijn jarenlange inzet voor de sport kreeg hij in juni 2007 van de sportraad de Trofee van Sportverdienste.

Rudy Devos was geboren in Kortrijk en de echtgenoot van Bernice Margot. Hij was de vader van twee kinderen Joke en Maaike. Rudy Devos woonde in de Terschuerenlaan.

Rudy Devos begon te voetballen bij de jeugd van Winkel Sport. Een valpartij zorgde ervoor dat hij het voetballen op een laag pitje moest zetten, maar hij maakte kennis met een rits andere sporten: volleybal, handbal, en basketbal.

Na zijn studies sloot hij zich aan bij basketclub Wibac en behoorde driemaal tot de kampioenenploeg tijdens het seizoen 1974-1975,1976-1977 en 1979-1980 Daarna speelde Rudy nog enkel met de reserven en werd in het seizoen 1987-1988 nogmaals kampioen speelde. In 1990 - hij was toen 40 - besloot Rudy zijn carrière als speler te beëindigen en zich enkel nog toe te leggen op training en begeleiding van de jeugd. In 1978 werd hij lid van het jeugdbestuur. Later kwam ook zijn vrouw in het bestuur.

Vanaf 1982 zetelde Rudy in het hoofdbestuur en was trainer en begeleider van verschillende jeugdploegen. Als coach speelde hij ettelijke keren kampioen. Nadat hij het onderwijs vaarwel zei, gaf hij elke woensdagnamiddag training aan de basketschool.

Rudy Devos lag ook aan de basis van de jaarlijkse San Silvestercross. Er werd in 1977 gestart met de eerste Ryspoepcorrida voor vrije sporters tijdens de Kasteelstraatfeesten. Dit evenement bestaat nog steeds voor de schoolgaande jeugd. In 1978 was er de eerste San Sylvestercross

De uitvaartdienst vindt plaats in de aula van Uitvaartzorg Serrus op het Kerkplein in Sint-Eloois-Winkel komende maandag om 10 uur

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.