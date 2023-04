Gewezen landbouwer en gemeenteraadslid Gilbert Dejonghe overleden, hij was ook gewezen voorzitter van het Algemeen Boeren Syndicaat

Op zijn boerderij in Ledegem is na een korte strijd en omringd door zijn kinderen en kleinkinderen Gilbert Dejonghe (84) overleden. Hij verbleef een tijdlang in het AZ Delta in Rumbeke. Gilbert was weduwnaar van Lucrèce Vanthuyne